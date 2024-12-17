شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يوجه نصيحة للممثلين الشباب من مهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم القصير ندوة للنجم خالد النبوي، أدارها الناقد محمد رمضان حسين.

وقال خالد النبوى إن الممثل جزء من حدوتة، حدوتة من الواقع تمس الناس أو حدوتة متخيلة تمس خيال الناس وتجعل لديهم قدرة على الخيال والتخيل، مشيراً إلى أن الممثل جزء من الحدوتة.

وأوضح النبوى أن التمثيل هو فن التعاون مع الآخرين، من أجل حكي الحدوتة، حتى ولو مونو دراما، فهناك مخرج وعامل أضاءة وغيرهم من الفريق، الممثل يتعامل مع المخرج ومع الديكور الذي وضعه عامل الديكور، مؤكدا أنه عمل جماعي والفردية تقتل أي عمل.

وأكمل خالد النبوي أنه من واقع تجربته ينصح أي شاب يريد أن يكون ممثلا أن يتأكد "إن دي شغلانتك بجد واللي هتكسب منها لقمة عيشك".

وأشار خالد النبوي إلى أنه عاصر ولا يزال يعاصر أشخاص دخلوا معهد السينما، ويعانون معاناة شديدة، مؤكدا أنه يجب أن يشعر الممثل الشاب بالاشارات التي تؤكد أنه على الطريق.

وأكمل خالد النبوي أنه على الممثل الشاب أن يحترس من الشهرة، وتذكر دوره في مسلسل بوابة الحلواني، حيث قدم شخصية حمزة الحلواني ونجح على مستوى الصناعة والجمهور وفي الشارع كانت الناس تناديه باسمه، ولكن بعدها بحوالي 4 شهور كانت الناس في الشارع تحاول تذكر اسمه، لذلك نصح النبوي أن يحترس الممثل من الشهرة وأن لديه تراكم من الأعمال.

وتحدث النبوي عن أدوات الشخصية التي يقدمها الممثل، حيث قال إنه في مسلسل الإمام، لم يجد الشخصية إلا بعد التعاون مع "عم زكريا" والذي تخطى الـ70 سنة وقام بربط عمة شخصية الإمام الشافعي وبالتالي وجد الشخصية وشعر أن الشخصية مكتملة بهيبتها.

وكان قد كرم مهرجان القاهرة للفيلم القصير، في دورته السادسة، أمس الاثنين، مهندس المناظر أنسي أبو سيف، والفنانة ناهد السباعي والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير أن عروض الأفلام ستكون خلال أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من اليوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها عن أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

وخلال فعاليات أيام الصناعة، تعقد ندوة يوم الخميس 19 ديسمبر مع مهندس المناظر "أحمد فايز"، وفي اليوم الرابع الموافق الجمعة 20 ديسمبر سيكون اللقاء مع المخرج "السدير مسعود" .

وستقام جميع فعاليات أيام الصناعة في سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويُدير فعالياتها الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين مدير قسم اللقاءات الحوارية بالمهرجان وأكدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة، أن جميع عروض وفعاليات المهرجان مجانية، ولكن يجب التسجيل المسبق لحجز المقاعد.



خالد النبوي من مهرجان القاهرة للفيلم القصير



خالد النبوي



خالد النبوي من مهرجان القاهرة للفيلم القصير



خالد النبوي من مهرجان القاهرة للفيلم القصير