شكرا لقرائتكم خبر عن لو دفعولي فلوس الدنيا.. براد بيت يرفض العمل مع أنجلينا بعد نهاية زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

أكدت تقارير إعلامية أن النجم العالمي براد بيت، ليس لديه أي خطط لقبول عرض بملايين الدولارات لـ"لم الشمل" مع زوجته السابقة ونجمة هوليوود أنجلينا جولي، فى أي أعمال جديدة على الشاشة، وذلك حسب مصادر مقربة من الممثل، والتى تنفي فى الوقت ذاته تكهنات بأن مثل هذه الأنباء ما هي إلا "حيلة دعائية" للفيلم الجديد الذى يتم العمل عليه من قبل المنتج داني روسنر.

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني، يريد المنتج داني روسنر، توظيف الزوجين السابقين ليلعبوا دور العشاق في فيلمه الجديد المستوحى من واقع حياة صاحب الفندق إيمانويل مارتينيز، وقال روسنر، إنه يعتقد أن الزوجين المنفصلين يمكنهما وضع خلافاتهما جانبًا من أجل مشروعه العاطفي الذي يعمل عليه منذ 20 عامًا.

في المقابل، فإن مصادر قريبة من براد بيت، البالغ من العمر 60 عامًا - الذي يحاول إنهاء طلاقه من أنجلينا جولي، البالغة من العمر 49 عامًا، منذ عام 2016 - تزعم أنه "من المستحيل" أن يقلل برد بيت من نفسه، لقبول المال من أجل العمل مع شخص تسبب له في الكثير من "وجع القلب".

وقال أحد المطلعين: "كل الأموال الموجودة في العالم لن تجعل براد يظهر في فيلم مع أنجلينا مرة أخرى"، وأضاف "سيثير هذا بالتأكيد اهتمامًا عامًا، لكنه ليس شيئًا يمكن أن يفكر فيه براد بيت علي الاطلاق"، يأتي هذا فيما تقدمت "جولي" بطلب الطلاق من "بيت"، في سبتمبر 2016، بعد شجار عنيف على متن طائرتهما الخاصة.