شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يستقبل المعزيين فى عزاء نبيل الحلفاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو المعزيين فى عزاء الفنان نبيل الحلفاوى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوافد على تقديم واجب العزاء في الفنان نبيل الحلفاوى كل من الفنانة يسرا ولطفي لبيب ومحمود قابيل، والذى يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وبدأ، منذ قليل، عزاء الفنان نبيل الحلفاوى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص الفنان أشرف زكى على أن يكون أول الحضور.

ورحل الفنان القدير نبيل الحلفاوى عن عمر ناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وحجز في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى توفى.

وكان آخر ظهور الراحل نبيل الحلفاوى فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

ومنذ 2022 كان النجم الراحل نبيل الحلفاوى، يكتفى بالظهور فقط على حسابه على تويتر، وكتابه التغريدات وكان من أكبر مشجعي النادى الأهلى ويكتب يوميًا تغريدات عن النادى الأهلى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 أبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".



وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو