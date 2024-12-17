شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقى لـ عمر خيرت في دار الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفل موسيقى، اليوم الثلاثاء بدار الأوبرا، وطرحت التذاكر عبر موقع تذكرتى ومتاحه لعشر فئات للجميع.

ومن تعليمات دخول الحفل،"تفتح الابواب قبل ميعاد الحفل بساعة، والالتزام بالزي الرسمي اللائق، وغير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، ممنوع التصوير، لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر، يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة".

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت أشهر مقطوعاته التى تعد من العلامات البارزة فى الموسيقى، ومنها "العاصفة، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة، وغيرها من المقطوعات المتميزة.

كما تألق الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 32، واستقبل جمهور محكى القلعة الموسيقار عمر خيرت بحفله الموسيقى الكبير، الذى أقيم ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 32، بتصفيق كبير فور صعوده على المسرح. وقال الموسيقار عمر خيرت بعد صعوده على المسرح: "شكرا جزيلا وتحيا مصر".

