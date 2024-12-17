شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مديحة كامل: أنا بخير والحمد لله رجعت بيتي والان مع تفاصيل الخبر

قالت ميرهان ابنة مديحة كامل، في تصريح خاص لـ الخليج 365، إنها بصحة جيدة، وأشارت أنها تعرضت لوعكة صحية نتيجة تغير في مستوى السكر في الدم وفي نفس الوقت مع ضغط الدم وهو تسبب في دخولها المستشفى ولكنها حاليا في المنزل بخير وصحة جيدة.

وكانت كشفت ميرهام الريس ابنة الفنانة الراحلة مديحة كامل في حوار سابق مع الخليج 365 أن والدتها كانت تواظب على الصلاة حتى قبل اعتزالها وارتدائها الحجاب.

وأوضحت :"حتى لو كانت بتصور على البحر، كانت أمى تستأذن وتدخل الكابينة لتؤدى الصلاة دون أن تتاجر بعبادتها، وعودتنى من طفولتى على الصلاة وأحيانا كانت تضربنى إذا قصرت أو أهملت فيها"

وأشارت ابنة مديحة كامل أن والدتها قبل قرار الاعتزال كانت تمارس العبادات العادية فى شهر رمضان، وقامت بأداء العمرة مرتين عام 1984، وعام 1989، واصطحبت ابنتها معها خلالهما.

ونفت ميرهام الريس العديد من الشائعات المتداولة عن أسباب اعتزال والدتها وارتدائها الحجاب ، مؤكدة أنها لم تكن السبب وراء اعتزالها ، قائلة:" الكثيرون روجوا أننى ارتديت الحجاب قبل أمى وأننى أقنعتها بارتدائه واعتزال الفن ، والحقيقة عكس ذلك تماما ، فهى التى ارتدت الحجاب قبلى ودعتنى لارتدائه"

وأكدت ابنة مديحة كامل أن السبب الحقيقى لاعتزال والدتها فى ذروة انشغالها الفنى بتصوير فيلم" بوابة ابليس" وعرض مسرحية "حلو الكلام" ، هو مرض والدتها المفاجئ وإصابتها بغيبوبة وجلطة فى المخ.

وقالت ميرهام الريس:" أمى جلست بجوار والدتها فى الرعاية المركزة وشاهدت التغيرات السريعة التى أصابتها حيث انكمشت وابيض شعرها وتغير شكلها فشعرت أمى بالرعب وأن الدنيا زائلة، وقررت فورا الاعتزال والتفرغ للعبادة وارتداء الحجاب"