شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان العالمى أنتوني ستار: لا أعتقد أن شخصية Homelander تشبه دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعتقد الفنان العالمى أنتوني ستار، بطل مسلسل The Boys، أن شخصيته في المسلسل، Homelander، تشبه دونالد ترامب، وذلك بعد أن تضمن الموسم الرابع من المسلسل الناجح على Prime Video بعض الصور التي قارنها كثيرون بحملة ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" واللحظة التي سيطرت فيها الشخصية على أمريكا.

ومع ذلك، رفض ستار هذه المقارنات ووصفها بأنها "low-hanging fruit"، بما يعنى أنه تشبيه متدنى وأوضح ستار قائلاً: "يمكن للناس إجراء المقارنات، التي فعلوها، ولكن كان من الغريب منهم موافقتى عليها، أو أن أكون جزءا منها".

وتابع ستار قائلا:" لا أريد أن تكون الشخصية شريرة، وكان لابد أن تكون شخصًا حقيقيًا مبنيًا، كما أننى لا أحب استخدام كلمة "مختل عقليًا"، وأعتقد أنه مصطلح مختزل".



أنتوني ستار

وذلك بعد أن سخر صناع مسلسل The Boys من رد فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، في منشور على موقع الصور إنستجرام على حساب Vought International، الذي تم إنشاؤه في الأصل كأداة تسويقية لمسلسل The Boys الذى يعرض على Amazon Prime Video، تظهر صورة لشخصية Homelander من العمل أمام تجمع حاشد.

وكتب تعليق، يستخدم لغة مشابهة لترامب، في سخرية خفية من الرئيس الأمريكي السابق، كتب فيه:" على عكس "التقارير" الأخيرة من وسائل الإعلام السائدة، كانت التجمعات الأخيرة لـ Homelander مليئة بالوطنيين، إليكم صورة من أحد التجمعات بالأمس فقط، حيث قدم مفهومًا لخطة أمنية طورتها Sister Sage، كما ترون، لا أحد يغادر هنا!".