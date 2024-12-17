أحد شهود العيان يروي اللحظات الأخيرة بحياة ليام باين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - مازال أحد نزلاء الفندق الذي وقع به حادث سقوط المُغني الراحل ليام باين يشعر بالخوف من الحادث، وشاهِد العيان على الحادث، الذي يُدعى بريت واتسون، كان موجوداً في الفندق في بوينس آيرس لحضور حفل زفافه في منتصف شهر أكتوبر الماضي، وفي يوم 16 أكتوبر، كان في الطابق الأول من الفندق مع مُنسق حفل الزفاف، وحينها شهد سقوط ليام باين.

وقد أدّى حادث سقوط باين من شرفة في الطابق الثالث بالفندق، إلى وفاته متأثراً بإصابات متعددة ونزيف داخلي وخارجي؛ وفقاً للتقرير الأول لتشريح الجثة، وكان عمره حينها 31 عاماً.

شاهِد العيان يؤكد أن ماحدث لن ينساه أبداً

وخلال لقائه في برنامج "?TMZ Presents: Liam Payne: Who's to Blame" كشف شاهِد العيان بريت واتسون عن أنه قبل مشاهدة ليام باين يسقط حتى فارق الحياة، رأى هو وضيوف حفل زفافه المُغني يتصرف بشكل أكثر غرابة طوال الليل. وأضاف أنه رأى موظفي الفندق يحملونمن ذراعيه وساقيه من الردهة إلى غرفته بالفندق، ثم تُركبمفرده في الغرفة وسقط من الشرفة بعد فترة وجيزة.

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كما أوضح بريت واتسون أنه بعد مشاهدة ليام باين يسقط، ركض ومعه منظّم حفل الزفاف إلى الشرفة وحددا على الفور هوية المُغني الراحل؛ حيث إنه سقط على ظهره ووجهه لأعلى. وقال بريت واتسون بحسب ما جاء بموقع "TMZ": "تمكنّا على الفور من معرفته. إنه كان ليام وكان بلا حراك".

وخلال حديثه، قال بريت واتسون: "الزمن توقف حينها أو تباطأ، ونظر كلٌّ منّا أنا ومنظم حفل الزفاف إلى بعضنا البعض لنرى". مضيفاً: "يا إلهي، هذا حقيقي، لقد حدث بالفعل". موضحاً أن صوت جسد ليام باين وهو يرتطم بالأرض، كان أكثر إيلاماً من رؤيته وهو يسقط. مكملاً: "أولاً، رؤية أيّ شخص يسقط بهذه الطريقة أمرٌ مفجع، لكن القدرة على رؤية ذلك يحدث، ثم سماع التأثير على الأرض، كان أكثر إيلاماً من رؤيته وهو يسقط". مؤكداً أن ما حدث محفور في ذهنه وشيء لن ينساه أبداً.

تقارير تكشف عن سعي ليام باين للهرب قبل وفاته

يُذكر أنه في نوفمبر الماضي، كانت قد ذكرت بعض التقارير أن المُغني الراحلكان يحاول الهروب من غرفته بالفندق في كاساسور باليرمو عن طريق الشرفة، حينما سقط وفارق الحياة في 16 أكتوبر الماضي. وتم نشر عدد من مقاطع الفيديو الجديدة من الفندق الذي كان يُقيم فيه المغني، والتي ظهر بها ثلاثة رجال يحملونعبر الردهة ونحو غرفته، وافترض البعض أنكان يحاول الخروج من المبنى بطريقة أو بأخرى. وقد ذكر تقرير للشرطة حصل عليه موقع "TMZ" أنه تم العثور على قبعة سوداء من "نيويورك يانكيز" وحقيبة من "لويس فويتون" بجوار جثة باين بعد وفاته، وأنه لا يمكن رؤية أيٍّ من هذه الأشياء يرتديها عليه في اللقطات الأمنية السابقة؛ مما يشير إلى أنه ارتداها عندما عاد إلى الغرفة.

وبحسب التقرير، عثر موظفٌ في الفندق أيضاً على حقيبة جلدية بنية اللون على شرفة غرفة الفندق أسفل ليام باين مباشرة، وتحتوي على ملاحظة كُتب عليها: "ليام" مع حبوب مختلفة وزجاجة، وبذلك من المفترض أن الحقيبة تخص المُغني الراحل، والذي يبدو أنه أسقطها إلى الطابق الثاني أثناء محاولته الهروب. كما يبدو أنه كان ينوي القفز إلى شرفة الطابق الثاني قبل التسلق مرة أخرى. وأوضح التقرير أنه يبدو أن هذه الخطة قد فشلت حينما فقد ليام باين وعيه وسقط حتى وفاته من شرفة الطابق الثالث؛ حيث كان معروفاً عنه التسلق على الحواف واستخدام الشرفات كطريقة للهروب.

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