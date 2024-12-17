منذ 22 عاماً.. تفاصيل قصيدة نعى فيها نبيل الحلفاوي نفسه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - ارتبط الفنان الراحل نبيل الحلفاوي مع عدد من النجوم والمشاهير بعلاقة صداقة قوية، كان من بينهم الإعلامي محمود سعد. وعلى الرغم من مرور أيام على رحيل الحلفاوي، لكن استعاد محمود سعد بعض الذكريات التي جمعتهما كان من بينها قصيدة نعى فيها الحلفاوي نفسه منذ أكثر 22 عاماً تقريباً.

نعي نبيل الحلفاوي لنفسه

شارك محمود سعد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتفاصيل الواقعة في منشور قال فيه: "سنة 2002 لما كنت رئيس تحرير مجلة الكواكب طلبت من نبيل الحلفاوي يكتب مقالة أسبوعية، رفض في الأول وبعدين بعد إلحاح وافق وفاجأني بقصيدة كان كاتبها بينعي فيها نفسه انتشرت وقتها في الصفحة الأخيرة. ف نعيي ما تكتبوش أسامي القرايب ف نعيي لازم تنكتب أسامي الصحاب وصيغة الكلام بدون النظام، وحسب الميزان مش حسب المحبة حتبقى كده صديق كل من السعدني والصحن ولينين، فرغلي والدكتور أمين، سامي ومرعي وأحمد ياسين، يحيى وحمدي وعبدالله غيث، سامح وشامخ وعلوه وأديب، سيدهم وكيمو وسناء، والطاهر بهاء"، واستكملباقي المقال بأسماء أصدقائه المقربين.

مرض نبيل الحلفاوي

الإعلامي محمود سعد نشر أيضاً مقطعاً مصوراً، وضَّح من خلاله أنكان يعاني من مرض السرطان من الدرجة الرابعة، لكن الوفاه جاءت بشكل سريع وغير متوقع، وأكد أن ما تم تداوله حول فقدانه للوعي في الأيام الأخيرة غير صحيح، مشيراً إلى أنه كان رافضاً للطعام والكلام إلى أن رحل في هدوء مثلما تمنى.

الجدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي رحل عن عالمنا يوم الأحد 15 ديسمبر، عن عمرٍ ناهز 77 عاماً، وتواجد في جنازته عدد كبير من النجوم لعل أبرزهم أكرم حسني، أيتن عامر، أشرف زكي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، إيهاب فهمي، وغيرهم من المشاهير، ومن المقرر إقامة العزاء مساء اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

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