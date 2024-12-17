بعد جدل تعرُّض ابنتها للابتزاز الإلكتروني: رسالة قاسية لشيرين عبدالوهاب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - تحدثت الإعلامية مروة صبري في برنامجها الشهير "قعدة ستات" عن واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرّضت لها هنا ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخراً؛ حيث روت مروة خلال الحلقة تفاصيل الأزمة التي مرت بها هنا بعد أزمة اختراق هاتفها وحصول المتهم على كافة الصور والمقاطع المصوّرة الموجودة على هاتفها، مروراً بالحالة النفسية السيئة التي مرّت بها وحتى الإبلاغ عنه، وصدور حكم قضائي ضده.

رسالة قاسية لشيرين عبدالوهاب

وجّهت مروة رسالة قاسية لشيرين عبدالوهاب، طالبتها فيها بالاهتمام بابنتيها، وقالت: "أول حاجة جت في بالي بعد ما شوفت الخبر ده، ليه هنا مراحتش حكت الكلام ده لمامتها أقرب حد لها، شيرين محتاجة تهتم ببناتها شوية، البنت دي عاشت مشاكل أمها، وبقت لما يحصل لها مشكلة متروحش تقول لمامتها. إيه اللي يوصل هنا تروح تحكي لواحدة صاحبتها، وربنا بيحبها إن صاحبتها عرفت تتصرف".

يُذكر أن محكمة جنايات المنصورة قضت بسجن المتهم بابتزاز ابنة النجمة شيرين عبدالوهاب بالسجن 3 سنوات، وذلك بعدما تمكّن ضباط المباحث من ضبط المتهم وإحضاره تنفيذاً لأمر النيابة العامة، وبحوزته تليفون محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وبفحص الهاتف، تبيّن وجود محادثات بينه وبين المجني عليها، هنا، وصور وفيديوهات لها، وأقرّ المتهم بارتكابه للواقعة.

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أحدث ألبومات شيرين عبدالوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات؛ بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ مما أدى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبْر تطبيق "واتساب"؛ لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها: "عودتني الدنيا "، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "إللي يقابل حبيبي"، "وبتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".

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