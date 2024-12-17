شكرا لقرائتكم خبر عن آية سماحة: مسلسل "الكابتن" تجربة جديدة تضيف لمشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة آية سماحة تجربة درامية جديدة بموسم دراما رمضان 2025 المقبل، إذ تشارك في بطولة مسلسل "الكابتن" أمام النجم أكرم حسني، ويتكون المسلسل من 15حلقة، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري، ويدخل ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تحدثت آية سماحة عن العمل، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الشخصية، وأبدت سعادتها بخوض أول تجربة مع النجم أكرم حسني، قائلة: "قدمت أدوار وأعمال كوميدية من قبل، ولكن الجديد أنى أشارك أكرم حسني لأول مره، والكوميديا التي يقدمها أكرم حسني هي نوعية الكوميديا التي تجعلني أضحك كمشاهدة، وفريق العمل كاملا لديه خبرة في هذه المنطقة، بداية من المنتج ومرورا بالكتاب والمخرج أيضا، وهذا يجعلني أشعر باطمئنان تجاه العمل".

كشفت أية سماحة، إن الشخصية مختلفة تماما ولم تقدمها من قبل، وتجهز لها منذ فترة من خلال البروفات، والتواصل الدائم مع المخرج معتز التوني، والنقاش حول كافة التفاصيل، قائلة: "في موسم رمضان مليء بالدراما والمنافسة، يهمني أن أتواجد في عمل فني قوي برفقة نجوم لهم جمهور ولديهم رصيد من النجاح"، وأكملت: "بالطبع سأستفيد من جمهور كل فنان في العمل".

أضافت أية سماحة، إن المنتج كريم أبو ذكري لديه رؤية وفكر وملم بكافة تفاصيل العمل، ومهتم بالتواجد الدائم ضمن البروفات، ويطرح أفكار ورؤية ويتناقش مع الجميع، وهذا يشعرها بالراحة ويضفي حالة من الثقة بين فريق العمل.



الجدير بالذكر، إن مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، بالإضافة إلى محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج k media المنتج كريم أبو ذكري ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر احدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

