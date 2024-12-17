شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم لطيفة تجرى بروفة على احتفالية رحيم بعد تكريمها بمهرجان الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الفنانة لطيفة بروفات احتفالية تكريم الراحل رحيم، والمقرر إقامتها غدا في دار الأوبرا، وكرمت لطيفة مؤخرًا في مهرجان الإبداع العربي تقديرًا لمسيرتها الفنية المميزة، ووجهت لطيفة كلمة مسجلة عبرت خلالها عن شكرها واعتزازها بهذا التكريم.

كما عبرت لطيفة عن حزنها العميق لرحيله برسالة مؤثرة قالت فيها: "وجعت قلبي والله يا رحيم.. ده أنا لسه مكلماك ومتفقين على شغل.. ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبر كل محبيك على فراقك.. كنت فنان ومبدع وإنسان جميل وقلب حلو.. الله يرحمك".

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل أعلنت عن تنظيمها حفل تكريم الموسيقار الكبير الراحل محمد رحيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا غدا الأربعاء الموافق 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذين تغنوا بألحان الموسيقار الراحل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأعربت أنوسة كوتة أرملة الملحن محمد رحيم عن سعادتها البالغة بإحياء حفل تكريما للراحل وتخليدًا لذكراه، بدار الأوبرا المصرية، مضيفة لـ ”الخليج 365”: "تكريم محمد رحيم في مصر بالنسبة لنا حاجة كبيرة ومشرفة، لأننا في النهاية مصريين وأي تكريم ليه لازم يكون في مصر"، مشيرة: "الحفل هيقام تحت رعاية وزارة الثقافة وجمعية المؤلفين والملحنين، وأنا بشكرهم جدًا على تلبية طلبي بتكريمه، والحمدلله إن الناس كلها معانا وواقفة جنبنا، والحفل هيحضره نجوم كبار من مصر والوطن العربي كله".