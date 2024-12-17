شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الإنتاج الإعلامى توقع اتفاقية مع مدينة موسكينو السينمائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وقعت مدينة الإنتاج الإعلامى، اليوم، فى موسكو اتفاقية تعاون مع مدينة موسكينو السينمائية التابعة لحكومة موسكو لتطوير التصوير السينمائى، ووضع استراتيجية مشتركة لدعم موسكو كمدينة إبداعية وتبادل الخبرات ومركز لتنمية عمل لجان الأفلام وعقد مؤتمرات وورش عمل ومجموعات عمل مشتركة لتنمية صناعة السينما بين البلدين.

وقع الاتفاقية عن المدينة الدكتور هانى أبو الحسن مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى للتعاون الدولى مفوضا عن عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما وقع من جانب موسكينو سينما كوسينكو كيريل غيناديفيتش مدير عام مؤسسة كينوبارك القائمة على إدارة "موسكينو سينما"، وهى مدينة سينمائية كبرى تقع على بعد 50 كيلو مترا جنوب غرب العاصمة موسكو، وتبلغ مساحتها الإجمالية 11 مليون متر مربع، وتضم مختلف مناطق التصوير وإمكانات كبرى وجميع الخدمات الإنتاجية المعروفة والحديثة وافتتحها الرئيس الروسى فلاديمير بوتن وعمدة موسكو فى سبتمبر 2024، وتعد الأكبر مساحة وقد انتهى بناء 25%؜ ومن المتوقع الانتهاء من بنائها بالكامل خلال ثلاثة أعوام.

جاء التوقيع على هامش مشاركة المدينة فى أسبوع موسكو الدولى للإبداع الذى يعقد برعاية وتشريف أليكسى فورسين وزير الثقافة بحكومة موسكو فى الفترة من 8-13 ديسمبر 2024 بالعاصمة الروسية موسكو والذي يشارك فيه عدد كبير من صناع السينما من إحدى عشرة دولة.

وتضمن البرنامج عقد لقاءات عمل ثنائية داخل أكبر الكيانات السينمائية الروسية العريقة التي أنشئت مطلع القرن العشرين مثل موس-سينيما وجوركي ستوديوز للتعريف بالإمكانيات، وتبادل الخبرات والعمل المشترك بين الجهات المختلفة في مجال التصوير السينمائي الدولي، وتم تقديم شرح لجميع المشاركين في الفعاليات حول أهمية مدينة الإنتاج الإعلامي وتاريخها وفرص التعاون التي تقدمها المدينة من لجنة مصر للافلام للتصوير في مختلف أنحاء مصر بنظام الشباك الواحد.



اتفاقية مدينة الإنتاج الإعلامي مع مدينة موسكينو السينمائية مدينة الإنتاج الإعلامي مع مدينة موسكينو السينمائية



مراسم توقيع مدينة الإنتاج الإعلامي توقع اتفاقية مع مدينة موسكينو السينمائية



الدكتور هاني أبو الحسن



توقيع اتفاقية مدينة موسكينو السينمائية