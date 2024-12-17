شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يطلق مسابقة جديدة لأفلام الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن استحداث برنامج جديد بعنوان "برنامج أفلام الجنوب" ضمن فعاليات الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان أن "برنامج أفلام الجنوب" يتضمن مسابقة للأفلام القصيرة (روائية أو وثائقية) التي لا تتجاوز مدتها 5 دقائق لشباب المبدعين من كافة انحاء مصر، ويقبل في هذه المسابقة الأفلام التي أبدعها شباب محافظات الجنوب، بصرف النظر عن موضوعاتها، كذلك تقبل الافلام التي تتعلق بموضوعات تتناول هوية وإشكاليات المجتمعات في جنوب مصر ، وخاصة قضايا المرأة، حتي ولو كان صناعها من غير محافظات الجنوب، وستقبل ضمن هذه المسابقة افلام الموبايل، ويقبل المهرجان الأفلام المنتجة عامي 2023 و2024 ، يبدأ تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بدءا من 10 ديسمبر وحتى نهاية شهر فبراير

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن استحداث هذا البرنامج، يأتي ضمن استراتيجية المهرجان التي اتبعها منذ دورته الأولى لدعم شباب السينمائيين، حيث ينظم المهرجان أكبر برنامج للتدريب بين المهرجانات المصرية، والذي نتج عنه حتي الآن انتاج 50 فيلم قصير من إبداع شباب الجنوب، وشارك بعض هذه الأفلام في العديد من المهرجانات خارج مصر.



يذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيلها، حيث يحتفي بها المهرجان كأيقونة للإبداع النسائي المصري والعربي.