منى زكي تسترجع ذكريات بدايتها الفنية: هؤلاء النجمات دعمنني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - حلَّت النجمة منى زكي، ضيفة على برنامج "عرب وود"، وخلال اللقاء تطرقت في حديثها عن التصريحات التي تتعلق بالنجمات اللواتي قدمن لها الدعم والمساندة في بداية مشوارها الفني والذي تخلله العديد من الصعاب.

منى زكي: إلهام شاهين وليلى علوي ونادية الجندي دعمنني في بداياتي الفنية

قالت منى زكي إن من بين النجمات اللواتي قدمن لها الدعم الفنانة إلهام شاهين والتي ساندتها منذ البداية ولاسيما في مسلسل "نصف ربيع الآخر"، وأيضاً الفنانة ليلى علوي التي دعمتها هي الأخرى في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، إلى جانب النجمة نادية الجندي التي ساندتها على المستويين الشخصي والمهني.

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بداية صعبة

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تكريم منى زكي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وأشارت الفنانة منى زكي، خلال لقائها في بداية مشوارها الفني قابلت العديد من الأشخاص الذين وجهوا لها رسائل محبطة، منهم ما أكد لها أنها لا تملك مقومات التمثيل من الأساس وآخرون انتقدوا الطريقة التي تتبعها في الكلام، لافتة إلى أنها قررت أن تفكر جيداً فيما وُجه لها، بل وحرصت على إصلاح العيوب التي تتواجد بها حتى تحقق حلمها في عالم التمثيل والفن، واستطردت قائلة: "قابلت ناس قالوا لي هتمثلي إزاي أنتِ حولة وحروفك مش باينة وكلامك مش باين، وكل الحاجات دي حطيتها في بالي وفكرت فيها مع نفسي".يُذكر أن الفنانةحظيت بتكريم خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والتي انتهت فعاليتها خلال الأيام الماضية؛ إذ حظيت بجائزة "اليسر الذهبي"وسط حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وأعربت النجمة عن سعادتها بالجائزة ووجهت الشكر والتحية لزوجها النجم أحمد حلمي لدعمه لها في مسيرتها الفنية.

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"الست" عمل سينمائي منتظر لمنى زكي

يُعد فيلم "الست" بطولة الفنانة، واحداً من أبرز الأفلام المنتظر طرحها في 2025، كونه يُعد مغامرة سينمائية كبيرة، وتحدّياً في الوقت نفسه، إذ يتناول العمل قصة أم كلثوم "كوكب الشرق" سواء من بداية رحلتها في عالم الغناء، وحتى مرحلة الصعود، حيث يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط في وظائف الغدة الدرقية، والتي أُصيبت به بشكلٍ مفاجئ، ليعكر صفوها ويهدد مستقبلها الغنائي، لاسيما وأنه بات يؤثر عليها آنذاك، من "جحوظ العينين"، بينما علاجه الوحيد وقتها، مُقتصر على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنانة منى زكي، كلٌ من: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، أحمد داود، أحمد أمين، تامر نبيل، أحمد خالد صالح، وآخرين، والعمل تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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