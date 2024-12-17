هيئة الأفلام تعلن عن ماستر كلاس لغسان مسعود في مدينة الخبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - تستضيف هيئة الأفلام ضمن برنامج "صُنّاع الأفلام" بموسمه الرابع الفنان والمخرج غسان مسعود في ماستر كلاس مميز بعنوان "خفايا فن التمثيل"، والذي سيُقام في مدينة الخبر بتاريخ 20 ديسمبر. وسيتناول الماستر كلاس أساسيات فن التمثيل السينمائي والمسرحي، من خلال تقديم رحلة شاملة في عالم التمثيل، تمتد من التدريب الأكاديمي إلى الأداء العملي، مع التركيز على علاقته الوثيقة بالعديد من الفنون والعلوم كالفن التشكيلي والموسيقى وعلم الاجتماع وعلم النفس.

ويهدف الماستر كلاس إلى تعزيز المهارات التمثيلية للمواهب الشابة، وإثراء معارفهم بالخبرات العملية والرؤى الإبداعية التي اكتسبها غسان مسعود خلال مسيرته الفنية، مما يسهم في تطوير قدرات الجيل القادم من صناع الأفلام والممثلين في المملكة.

عن برنامج صناع الأفلام

هيئة الأفلام تعلن عن ماستر كلاس لـ غسان مسعود - الصورة من المركز الاعلامي لهيئة الأفلام



يأتي برنامج صناع الأفلام في نسخته الرابعة ليفتح للهواة والمحترفين آفاقاً جديدة نحو مستقبل سينمائي واعد محلياً وعالمياً، من خلال برنامج تدريبي متكامل يشمل جميع مراحل صناعة الفيلم من مرحلة الفكرة، وحتى التسويق والتوزيع، ويتضمن البرنامج الورش التدريبية الحضورية والافتراضية، بالإضافة إلى الإقامات الفنية والماستر كلاس بالتعاون مع عدد من المعاهد والجامعات العالمية المتخصصة، وعلى أيدي خُبراء وقامات المجال، ليتمكن المشاركون من صقل مواهبهم والارتقاء بها إلى مستوى آخر يؤهلهم ليكونوا من صُنّاعه ويكوّنوا المشهد من البداية.

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