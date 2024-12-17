خالد النبوي يشيد بتألق نجله نور ويكشف وجه الشبه بينهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - أجرى الفنان خالد النبوي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، وأشاد بأعمال نجله نور الأخيرة، وأكد سعادته بنجاحه وتألقه.

خالد النبوي يشيد بنجله نور

كشف خالد النبوي أن نجلهيختار أعماله الفنية ويعمل بعيداً عنه تماماً قائلاً: "بعيد عني خالص وبيشتغل لوحده وعنده دماغه، حتى علامه في الشغلانة علام مش بتاعي، أنا اتعلمت في حتة وهو اتعلم في حتة تانية وأنا في عمره مكنتش متعلم علامه، هو ماشي خطوات بهدوء شديد وبيعملها كويس"، وعن الشبه بينونجله، قال إنه على الرغم من اختلاف فكرهما، لكنهما يلتقيان في أن كل منهما يبذل مجهوداً كبيراً في العمل.

سر نجاح الحريفة

أما عن رأيه في فيلم الحريفة الذي حقق نجاحاً كبيراً في جزءيه الأول والثاني، أكد أنه واحد من الأعمال المميزة وأن سر نجاحه هو أنه قدم طبقتين من المجتمع، الأغنياء والشعبيين، وقدموا رسالة مهمة للمجتمع؛ وهي أنهم استطاعوا النجاح وتحقيق حلمهم عندما اتفقوا على هدف واحد من دون أن يزعجوا بعضهم.

الجدير بالذكر أنه تم عرض فيلم "الحريفة2 – الريمونتادا" في مصر والوطن العربي في بداية ديسمبر الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه جزء العمل الأول، سواء داخل مصر أو خارجها.

ويُشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نور النبوي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، عبد الرحمن محمد، شريف دسوقي، وفراس سعيد.

https://www.instagram.com/p/DCjSCDMNbW_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCjSCDMNbW_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCjSCDMNbW_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أبطال وقصة مسلسل 6 شهور

من جهةٍ أخرى، عُرض مؤخراً، نور إيهاب، فريدة رجب، باهر النويهي، نورا عبدالرحمن، مسلسل 6 شهور، بالإضافة إلى مراد مكرم، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، بسمة نبيل، وآخرين. والعمل من إخراج مصطفى صولي، وتأليف عمرو أبوزيد، وأحمد هشام.

وقد دارت أحداث المسلسل حول "مراد" و"لطيفة" اللذيْن يتنافسان على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

يمكنك متابعة نور النبوي يؤدي مناسك العمرة برفقة هؤلاء النجوم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».