طرح الملصقات الدعائية لمسلسل "موضوع عائلي 3" استعدادًا لعرضه على "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت منصة "شاهد"، الملصقات الدعائية للجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، استعدادًا لبدء عرضه على المنصة يوم 26 ديسمبر الجاري.

ونشرت "شاهد" الملصقات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلقت: "رجالة موضوع عائلي كانوا في خناقة على الضيق كده، ورجعوا على التصوير، الموسم الثالث 26 ديسمبر على شاهد".

وتدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم وابنته سارة، الذي يصبح مسؤولا عن الوصاية عليها، وسط العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من ماجد الكدواني، رنا رئيس، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد رضوان، محمد القس، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

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