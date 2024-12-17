عائشة بن أحمد تُعلق على تكريمها في أيام قرطاج السينمائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على تكريمها في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، حيث عبرت عن سعادتها بهذا التكريم مشيرة الى أنه يعني لها الكثير ويأتي في توقيت مؤثر بالنسبة لها.

كتبت عائشة في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، أكدت فيه أنها تشعر بحزن عميق لرحيل الفنان فتحي الهداوي، وأهدت تكريمها لروحه.

قالت عائشة في منشورها: “تكريمي في أيام قرطاج السينمائية يعني لي الكثير، لكن فرحتي ناقصة وألمي كبير… رحيل الفنان القدير فتحي الهداوي ترك في قلوبنا حزناً عميقاً وجرحاً لن يندمل، ذكراه ستبقى حية في كل قلب، أحب إبداعه وصوته وحضوره، كم هو مؤلم أن نحتفل والفراغ يملؤنا، رحم الله فتحي الهداوي، وأسكنه فسيح جناته… أهدي هذا التكريم لروحه”.

شهد مهرجان أيام قرطاج السينمائي في دورته الحالية تكريم الفنانة عائشة بن أحمد، وذلك تقديرًا لتألقها وتمثيلها المشرف لتونس في العديد من الأعمال الفنية المميزة على مدار مسيرتها.

وجاء التكريم ضمن جائزة “الإشعاع”، التي تُمنح للفنانين التونسيين الذين يمثلون بلادهم في المحافل الدولية من خلال أعمال فنية ذات قيمة كبيرة. وقد أشادت اللجنة المنظمة بمسيرة عائشة بن أحمد المميزة التي جمعت بين التألق في الدراما والسينما.