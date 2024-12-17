شيرين عبد الوهاب خارج حفل تأبين محمد رحيم.. والجمعية توضح السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد باعتذار عدد من الفنانات عن حفل تأبين الملحن الراحل محمد رحيم، والذي تقيمه جمعية المؤلفين والملحنين غدًا الأربعاء 18 كانون الأول (ديسمبر) في دار الأوبرا المصرية، ومن بين المعتذرات الفنانة شيرين عبد الوهاب، رغم ارتباطها برحيم بأغان كثيرة قدماها معاً.

وكشفت الجمعية أن شيرين عبد الوهاب، لم تعتذر عن عدم الحضور، لأنه لم يتم توجيه الدعوة لها من الأساس لانشغالها الفترة المماضية بحفلاتها خارج مصر.

وسيشهد حفل تأبين محمد رحيم، حضور عدد من نجوم الغناء، منهم: شذى، مي فاروق، سوما، تامر حسني، إيهاب توفيق وآخرون.

كانت شيرين عبدالوهاب، قد أحيت مؤخراً حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح “كوكاكولا أرينا” في منطقة سيتي ووك بدبي، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

تألقت شيرين على المسرح بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وقدمت باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها “اللي يقابل حبيبي”، “مشاعر”، “كدابين”، “متحاسبنيش”، “بص بقى”، “بتمنى أنساك”، “صبري قليل”، “آه ياليل”، “على باللي”، و”عيون القلب” لنجاة الصغيرة، بالإضافة إلى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.

يذكر أن الموسيقار محمد رحيم، قد رحل عن عالمنا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن عمر ناهز 45 عامًا، بعد أن ترك إرثًا فنيًا مثّل جسر ربط بين الأصالة والحداثة، ليصبح اسمه محفورًا في ذاكرة الفن العربي، وتقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، أعلنت دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عن تنظيم حفل تكريم يليق بمكانته.