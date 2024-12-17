فنان شهير يهاجم “توو ليت” بعد حصوله على تصريح بالغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم المطرب طارق عبدالحليم، المطرب المقنع “توو ليت” الذي حصل أخيراً على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بمزاولة المهنة رغم ظهوره في كل حفلاته مرتدياً قناعاً، ورفضه الكشف عن هويته.

وأكد عبد الحليم في تصريحات له أنه لو كان مكان نقيب الموسيقيين لرفض منح “توو ليت” تصريحاً بالغناء، حيث قال: “لو كنت نقيب الموسيقيين مش هدّي تصريح لـ توو ليت… أنا راجل محامي وقانونيا غلط أدّي تصريح لشخص مقنّع على كده كل الناس تلبس ماسك واللي يسرق يسرق واللي يقتل يقتل، ما واخد تصريح أنتوا بتشجعوا على إيه”.

وكانت “نقابة الموسيقيين” قد أعلنت عن منحها “توو ليت” تصريحاً بالغناء بعد أن اشترطت عليه أن يكشف عن هويته أمام لجنة الاستماع في النقابة، وأكد محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم النقابة في تصريحات أن “توو ليت” امتثل لقرار النقابة وكشف عن هويته، وهو ما شجّع اللجنة على إعطائه التصريح.

وكان “توو ليت” قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم معرفة هويته الحقيقية، وبدأ الجدل حول هويته بعد طرح فيديو كليب أغنية “حبيبي ليه”، والتي تصدّرت قوائم الأغاني الأكثر استماعاً عبر العديد من المنصات الموسيقية بعد ثلاثة أيام فقط من طرحها.