أسرار جديدة عن أحمد زكي تُكشف للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل المخرج طارق العريان ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قنناة dmc، حيث كشف من خلاله عن العديد من كواليس مشواره الفني، وعن أسرار جديدة عن الفنان الراحل أحمد زكي، وطبيعة علاقته به.

تحدث العريان عن كواليس تعاونه مع أحمد زكي خلال تصوير فيلم الإمبراطور، مؤكداً أنه كان شخصًا عصبيًا، لكنه يمتلك شخصية فريدة من نوعها، حيث قال: “أحمد زكي كان عصبي جدا في شغله ودايمًا عنده طاقة حقيقية بتظهر قدام الكاميرا.. كنا بنشتغل على فيلم الإمبراطور، وفي بدايات العمل قال لي جملة مش هقدر أنساها: أنا بمثل وأنت لسه بتلبس شورت”.

أضاف العريان أن هذا التعليق لم يكن للتقليل منه، بل كان تعبيرًا عن شخصية أحمد زكي التلقائية والصريحة، موضحًا: “رغم عصبيته، كان طول الوقت بيقولي أنا مصدق فيك، وكان بيديني الثقة اللي أحتاجها في كل خطوة”.

أشار الى أن أحمد زكي كان يتعامل مع العمل الفني بشغف وإصرار غير عاديين، موضحًا: كان بيهتم بأدق التفاصيل وبيحب يناقش كل مشهد كأنه أول مرة بيمثل.. ودا اللي خلاه نجم مش زي أي حد”.

وعن تجربته مع زكي بشكل عام، قال: “فيلم الإمبراطور كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي كمخرج جديد، لكن أحمد زكي كان دائمًا داعمًا، رغم طريقته اللي ساعات كانت حادة”.

وفجّر العريان مفاجأة تعلن للمرة الأولى قائلاً: “كان من المفترض أن يظهر أحمد زكي في فيديو كليب أغنية رجعت من السفر لعمرو دياب، وعمرو دياب كان عايزه بطل الكليب وهو يغني فقط ويظهر في آخر لحظة”.

أضاف: “فجأة وبعد ما اتفقنا أحمد زكي رجع في كلامه وقالي أغنية إيه اللي أعملها، واعتذر ومصورناش الكليب”.