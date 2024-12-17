خالد النبوي يكشف مفاجأة عن نجله نور ويُشيد بخطواته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع حلقة من برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، والتي استضاف فيها أبطال فيلم “الحريفة 2″، عبّر الفنان خالد النبوي عن سعادته بنجاح ابنه نور بعد عرض مسلسله “6 شهور” وفيلم “الحريفة 2”.

وكشف خالد النبوي مفاجأة عن ابنه نور قائلاً: “نور بعيد عني خالص وبيشتغل لوحدة وعنده دماغه، حتى علامه في الشغلانة علام مش بتاعي، أنا اتعلّمت في حتة وهو اتعلّم في حته تانية، وأنا في عمره مكنتش متعلّم علامه، هو ماشي خطوات بهدوء شديد وبيعملها كويس”. وتابع: “المشترك بيني وبينه إنه بيعمل مجهود جبّار عشان كده أنا مبسوط أوي بالفيلم”.

وأبدى خالد النبوي رأيه في فيلم “الحريفة”، وكشف عن الفارق بين الجزءين الأول والثاني منه، قائلاً: “الفرق بين فيلم “الحريفة” الجزء التاني و”الحريفة” الجزء الأول، في الجزء الأولاني الولاد كلهم مش واخدين بالهم من اللي بيحصل لهم، الجزء التاني كأن بقى عندهم وعي وعايزين يعملوا حاجة يمكن حتى مش عارفينها، الحاجة اللي عجبتني في الفيلم الأولاني أن فيه طبقتين في الفيلم: طبقة الناس الأغنياء وطبقة الناس الشعبيين، اللي عجبني إنهم اتفقوا مع بعض على حلم وهدف واحد من غير ما يشتموا بعض ويضايقوا بعض واتحادهم خلاّهم ينجحوا، أنا أعتقد إن الفيلم الأول أدى حاجة للمجتمع كان محتاج ليها إن إحنا كلنا في بلدنا الغالية مصر نفسنا نتحد مع بعض من غير ما ننتقد بعض وهننجح”.

فيلم “الحريفة 2 – الريمونتادا” هو بطولة: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى…، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.