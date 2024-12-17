شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك بين التشتت الأسرى والخلافات.. اعرف حكاية الفنانة البحرينية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة البحرينية حلا الترك، دوما ما تتصدر محركات البحث على جوجل، و على السوشيال ميديا، منذ طفولتها حتى صارت شابة، وعادت تتصدر التريند هذه الأيام بعد حديثها عن الحجاب عبر تطبيقها على سناب شات و أنها سوف تتخذ الخطوة قريبا.

وتتصدر حلا التريند بمجرد ظهورها و حديثها، وفى عاد 2021 سجنت والدتها، وإصدارت محكمة بحرينية حكماً بسجن والدة الفنانة البحرينية حلا الترك لمدة عام مع الشغل والنفاذ على خلفية النزاع القضائى بينهما بشأن مبلغ مالى قيمته 200 ألف ريال بحرينى وكشفت الأم منى السابر عن شهادة ابنتها زور ضدها فى المحكمة.

حلا الترك كانت قد اتهمت والدتها بصرف المبلغ على مدار الأعوام الماضية التي كانت فيها طفلة تحت حضانة والدتها، في حين أكدت الأم أن ابنتها كانت تعلم بإنفاقها هذه الأموال، لأنها لم تحصل على نفقتها الشرعية من طليقها، محمد الترك، لأكثر من عام ونصف، وفى الماضى كانت تدخل في خناقات و خلافات مع زوجه والدها الفنانة المغربية دنيا بطمة وقتها.

وتعانى حلا الترك من التشتت الأسرى، ويوجد عدد من القضايا بين والدها ووالدتها ولم تعش طفولتها مثل باقية الأطفال، وحلا الترك ذو الـ 22 عاما ، نالت شهرة واسعة منذ طفولتها حينما اشتركت وهي بالثامنة من عمرها في برنامج المسابقات الشهير"عرب جوت تالنت"