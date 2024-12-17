شكرا لقرائتكم خبر عن آراء سمية الخشاب المثيرة للجدل على موقع X .. اعرف قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة سمية الخشاب من أكثر النجمات تفاعلا على السوشيال ميديا وخصوصا عبر حسابها على موقع X تويتر سابقا، ويوميا تغرد بتغريدات حول موضوع الزواج والشهادات التعليمية وخروج الشباب والفتيات في أول مقابلة للاتفاق على الارتباط وتعطى نصائح وترد على كل متابعيها ودائما قبل امتحانات الثانوية العامة من كل عام تعطى نصائح لطلاب الثانوية، ولديها العديد والعديد من الآراء المثيرة للجدل ويدخل متابعيها في نقاش معها ويظلون يتناقشون كثيرا وترد على كل تغريده، كما أنها تحب تغرد على كل ما يحدث ويجرى حولها وتثمن على آراءها.

ومن تغريدات سمية الخشاب على موقع X



- الجواز معدش بالشهادة يا جماعة محدش بقي بيسأل العريس معه شهاده ايه بقي الحساب البنكي هو الاساس، افهموا بقي واعرفوا ازاي تجيبوا القرش

- قولي الحقيقة حتي لو صعبة أحسن ما اسمعها من الغريب

- الراجل اللي ياخدك date ويخليكي تدفعي يبقي "خسيس"

- الارتباط بقي صعب أوى

- أى أب أو أم هيلوموا ولادهم أو يعاقبوهم أو يرهبوهم بسبب النتيجة يبقوا ميستاهلوش يبقي عندهم عيال أصلا

- وحبايبي اللي في الثانوية عامة، مش كل حاجة طب وهندسه والله، في دكاترة كتير ومهندسين كتير ربنا مش موفقهم في الشغل وفي محاسبين ومحاميين بيكسبوا ملايين في السنة، اعمل اللي تحبه وابدع فيه بلاش التفكير القديم بتاع "كليات القمة" ده

- التعليم مبيحددش لا مصير ولا نيله، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقي الشهادة هتقرطسها وتحط فيها طعمية

- أنا ضد المذاكرة في رمضان، ده لا إنسانية ولا احترام للشهر الفضيل

- الحربايه الرويترز اللي بتتصل بيا قال يعني تطمئن عليا وهي عايزه تعرف أى أخبار عني عشان تروح تقولها لشله الحرابيق بتوعها انا عارفاكي وعامله هبله بس

وآخر أعمال سمية الخشاب مسلسل "بـ 100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت،" بطولة سمية الخشاب، الفنان صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.

ومن أعمال سمية الخشاب مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.



اراء سمية الخشاب



اراء سمية الخشاب



اراء سمية الخشاب



اراء سمية الخشاب