شكرا لقرائتكم خبر عن 10فئات يكشف عنها اليوم فى القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات تفصلنا للكشف عن القائمة المختصرة لـ جوائز الأوسكار، و تعلن اللجنة عن قائمة مختصرة من 10 إلى 15 فيلمًا لكل فئة، من جميع الأفلام المؤهلة سيتم بعد ذلك تقليصها إلى ترشيحات الأوسكار الرسمية قبل حفل توزيع الجوائز في مارس من العام المقبل 2025.

وهذه الفئات المنتظر الأعلان عن ترشيحها اليوم:

1. أفضل فيلم وثائقي طويل

2. أفضل فيلم وثائقي قصير

3. أفضل فيلم دولي طويل

4. أفضل مكياج وتصفيف شعر

5. أفضل موسيقى تصويرية أصلية

6. أفضل أغنية أصلية

7. أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

8. أفضل فيلم Live Action

9. أفضل صوت

10. أفضل مؤثرات بصرية

ويتوقع موقع " screenrant" 10 تنبؤات جريئة لجوائز الأوسكار 2025، والتي جاءت كالتالى:

لن يتم ترشيح المخرج العالمى دينيس فيلنوف لأفضل مخرج.- سيتم ترشيح النجمة العالمية ديمي مور لأفضل ممثلة.- سيصبح النجم العالمى سيباستيان ستان مرشحًا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.- لن يفوز النجم العالمى دينزل واشنطن بجائزة أفضل ممثل مساعد.- سيتم ترشيح فيلم The Wild Robot لأفضل فيلم.- لن يفوز فيلم Gladiator 2 بجائزة أوسكار واحدة.- سيتم ترشيح النجمة العالمية ليلي روز ديب بطلة فيلم Nosferatu لأفضل ممثلة- سيحصل فيلم Emilia Pérez على أكبر عدد من ترشيحات الأوسكار في عام 2025- سيفوز فيلم Wicked بأكبر عدد من جوائز الأوسكار في عام 2025- سيعلن حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 عن فئة الـ Stunts لـ مقدمى المشاهد الخطرة.



ولكن يبقى الأمل بالنسبة للجمهور المصرى في حصول فيلم رحلة 404 على ترشيح في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في سباق الأوسكار، وذلك بالرغم من ترشيح 85 فيلما من مختلف الدول العالم، ومن المقرر أن يتم اختيار 15 فيلم فقط للمشاركة في المسابقة الدولية.

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

الفيلم من إخراج هاني خليفة، وبطولة منى ذكى، محمد فراج، محمد ممدوح، الفيلم فاز بجائزتى أحسن ممثلة للنجمة منى ذكى، ولجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية في دورته الثالثة عشر فبراير الماضي.