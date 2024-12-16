شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تتصدر التريندات بسبب صورتها الأخيرة مع والدتها .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة منة فضالى التريند مؤخراً، وذلك على خلفية الصورة التي نشرتها بصحبة والدتها مؤخراً، إذ ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس شتوية ثقيلة، ونشرت منة الصورة عبر حسابها الخاص بموقع إكس وعلقت: "دباديب، أنا وماما بردانين".

هذا ودوماً ما تتحدث منة فضالى عن علاقتها بوالدتها، سواء في البرامج التليفزيونية أو عبر السوشيال ميديا، مثلما ظهر في الأزمة الصحية التي سبق أن ألمت بها في فترة سابقة من العام الجاري، وحرصت وقتها منة فضالى على الدعاء لها ومناشدة متابعيها لتجاوز تلك الأزمة قبل خضوع والدتها لعملية جراحية عبرت وقتها عن أن ذلك أكبر امتحان يواجهها مؤكدة أن كل المقربين منها يعلموا مدى قربها من والدتها.



منة فضالى ووالدتها

احتفال منة فضالى بعيد ميلادها

يذكر أن الفنانة منة فضالي نشرت فى وقت سابق من شهر سبتمبر صورة عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" وأعربت خلالها عن حبها لحياة العزوبية، وعلقت منة على الصورة قائلة: "أنا حابة أعيش سينجل دايماً بلاقيني لما بحتاجني".

آخر أعمال منة فضالى فى الدراما

وشاركت منة فضالى فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "محارب"، إلى جانب حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها.