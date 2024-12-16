شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى.. منصة تجمع التراث والإبداع العربى فى قلب الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

المسرح الصحراوي هو شكل فني يجمع بين جماليات البيئة الصحراوية والفن المسرحي، حيث تُقدَّم العروض في فضاءات مفتوحة وسط الكثبان الرملية وتحت سماء الصحراء، ودائماً ما يستوحي هذا النوع من المسرح عناصره من التراث البدوي، مثل الخيام، الموسيقى التقليدية، والقصص الشعبية، مما يمنحه طابعًا أصيلًا ومميزًا.

ومن أبرز التجارب التي تقدم المسرح الصحراوي هو مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، الذي وصل الآن لدورته الثامنة، وقدم خلال دوراته عروض من مختلف الدول العربية والتي تحاكي الصحراء وطبيعتها الخلابة، ويقيمه دائرة الشارقة برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة.

ويسعى المهرجان إلى استثمار الصحراء كمصدر إلهام ثقافي وفني، حيث تصبح الرمال والكثبان والسماء المفتوحة خلفية طبيعية للعروض المسرحية. ومن خلال هذا الإطار، يسير المهرجان في خطاه حيث يعمل على إحياء التراث الثقافي ويبرز القيم التقليدية وأساليب الحياة القديمة التي شكّلت جزءًا من هوية المجتمعات العربية، كما يجمع المهرجان فرقًا مسرحية من دول مختلفة، مما يتيح فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات الفنية.

وخلال العروض المقدمة نجد أن تلك العروض المسرحية مستوحاة من الصحراء، حيث تعتمد الفرق المسرحية على عناصر بيئية مثل الخيام والجمال والنخل والموسيقى البدوية لتقديم عروض تمثل البيئة الصحراوية بشكل واقعي، كما يُتاح للجمهور مشاهدة العروض تحت سماء الصحراء المفتوحة، ما يخلق تجربة بصرية وسمعية فريدة تعزز من تأثير العمل المسرحي، فنجد أن مهرجان المسرح الصحراوي يساهم في إبراز أهمية المسرح كأداة للتعبير الثقافي والحوار الحضاري، كما أنه يُعزّز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث، حيث يشجع الشباب على التفاعل مع قيم الأصالة من خلال وسيلة إبداعية وحديثة.

وفي النهاية نجد أن المهرجان يمثل إضافة مميزة إلى مشهد الفعاليات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، إنه أكثر من مجرد حدث فني؛ إنه جسر يربط الماضي بالحاضر، ويعزز من التفاعل بين الثقافات، ليبقى المسرح الصحراوي شاهدًا على تناغم الفن مع الطبيعة والتراث.