فن ومشاهير

بعد معركتها مع براد بيت.. أنجلينا جولي تشعر بالوحدة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت النجمة الأميركية أنجلينا جولي عن صمتها، متحدثةً عن “شعورها بالوحدة وبطريقة غريبة” بعد معركتها القضائية المريرة مع زوجها السابق براد بيت.  

وفي حديث لصحيفة “ذا صن”، كشفت أنجلينا عن السمة التي تتقاسمها مع نجمة الأوبرا ماريا كالاس، وهي الشعور بالوحدة.

وقالت: “لدي أطفال أحبهم، لكن كشخص بالغ غالبًا ما أكون وحيدة، وأجد نفسي أتماثل مع العزلة والوحدة التي تعيشها ماريا”.

وتابعت: “كما أنني لم أكتشف تمامًا كيفية عيش الحياة بطريقة أكون فيها بمفردي ولا أشعر بالاستقرار”.

والجدير ذكره أن جولي حققت انتصاراً قانونياً كبيراً ضد زوجها السابق بعدما حكم القاضي بوجوب تسليم بيت المستندات والاتصالات التي يمكن أن تثبت أنه أساء معاملة الممثلة وأطفالهما.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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