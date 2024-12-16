“مملكة الخوف”.. جمال سليمان يكشف عن مسلسل حول سجن صيدنايا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل السوري جمال سليمان أنّ الدراما السورية في صدد تقديم مسلسل جديد يتناول سجن صيدنايا، الذي يُعدّ من أكبر السجون السورية، وتفيد منظمات غير حكومية بتعرّض المساجين فيه للتعذيب.

وقال سليمان في تصريحات إعلامية إنّ المسلسل يحمل عنوان “مملكة الخوف”، من تأليف الكاتب السوري سامر رضوان الذي أنهى السيناريو منذ أشهر قليلة.

وأعلن سليمان أنّ العمل على المسلسل بدأ قبل سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، والدخول إلى سجن صيدنايا، وكان من المقرّر تصويره في الأردن، لكنّ الوضع تغيّر حاليّاً.

ولفت الفنان القدير إلى أنّ ممثلين أعجبوا بالمسلسل عند قراءة نصّه، لكنّهم خافوا من الاشتراك فيه، الأمر الذي تبدل أيضاً، متوقّعاً أن يجمع “مملكة الخوف” أكبر قدر من الفنانين السوريين.

وأكّد سليمان أنّ المسلسل سيظهر سلوكيات النظام السوري في سجن صيدنايا، وارتكاباته مع السجناء، وعن هدفه منه.”مملكة الخوف”.