هاري وميغان فكّرا بمغادرة أميركا بعد فوز ترامب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية أن الأمير هاري وميغان ماركل، فكّرا للحظة باللحاق بصديقتيهما إلين دي جينيريس وبورشيا دي روسي أثناء حزم أمتعتهما ومغادرتهما الولايات المتحدة بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024.

وقال مصدر مطلع إنّ “فقدانهما أمر محزن للغاية” بالنسبة لدوق ودوقة ساسكس، إذ كانت الممثلة الأميركية الكوميدية البالغة من العمر 66 عاماً و”زوجتها” البالغة من العمر 51 عاماً “داعمتين مطلقتين لميغان وهاري منذ اللحظة التي انتقلا فيها إلى كاليفورنيا”.

وأضاف المصدر: “لقد ساعدتاهما على الاستقرار في مونتيسيتو وقدمتاهما إلى العديد من الأشخاص الرائعين، إنهما جزء كبير من دائرة ميغان وهاري”.

وأشار إلى أن أفراد العائلة المالكة “يفهمون تماماً سبب رحيلهما، لقد رادوتهم الفكرة نفسها منذ الانتخابات”.

وأوضح المصدر أن ماركل التي لم تعد إلى المملكة المتحدة منذ جنازة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2022، قد توافق بالفعل على الذهاب إلى المملكة المتحدة لزيارتهما. إن معرفة أنها ستحصل على دعم إلين وبورشيا هناك سيكون بمثابة مساعدة حقيقية، وقد يكون كافياً لجعلها تغير رأيها بشأن عدم وضع قدمها هناك مرة أخرى”.