بسبب ضعف المشاهدات.. مسلسل “الطائر الرفراف” يقترب من نهايته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من النجاح الواسع الذي حققه في موسميه الأولين، حدد موعد انتهاء المسلسل التركي الشهير “الطائر الرفراف”، من بطولة الثنائي أفرا ساراتش أوغلو ومارت رمضان ديمير، بسبب نسب المشاهدة غير المرضية في العديد من الحلقات.

وكشفت الصحافية التركية بيرسين ألتونش عن أنّه من المقرّر أن ينتهي المسلسل عند الحقلة ذات الرقم 100 في نهاية آذار (مارس) 2025، إذا لم تتراجع نسب المشاهدة مرة أخرى، بعد أن كان من المفترض أن يمدّد لموسم رابع.

وقالت عبر حسابها الرسمي في إنستغرام: “نظراً إلى الرسم البياني للمبيعات الخارجية، وإقبال الجمهور على مسلسل “الطائر الرفراف”، تم العدول عن قرار التمديد لموسم آخر في نهاية الموسم الماضي، إذ لم تلبّ التقييمات التي حصل عليها هذا الموسم التوقعات. ومع ذلك، فإن الزيادة في تقييمات المسلسل من وقت لآخر أطالت من وقت عرضه على الشاشة”.

وأضافت: “وفقاً لآخر المعلومات، إذا لم تنخفض تقييمات المسلسل كثيراً، فمن المخطط أن يستمر حتى الحلقة المئة، أما إذا انخفضت نسب المشاهدة كثيراً خلال هذه الفترة، فسيقدم الموعد النهائي”.