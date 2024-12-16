كاريس بشار تحتفل بـ”جمعة النصر” في ساحة الأمويين: “حرية للأبد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة السورية كاريس بشار في احتفالات “جمعة النصر”، في أول جمعة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث رقصت مع آلاف السوريين في ساحة الأمويين بدمشق.

ونشرت بشار صوراً من مشاركتها في الاحتفالات عبر حسابها على منصة “إكس”، معلقة عليها بعبارة “حرية للأبد” مع هاشتاغ “جمعة سوريا مدنية”.

وخرج السوريون إلى الساحات والشوارع للاحتفال بسقوط النظام الذي حكم البلاد طوال 54 عاماً، حوّل خلالها سوريا لأكبر سجن جماعي، عبر السجون والمعتقلات، وكذلك من خلال نشر ثقافة الخوف.