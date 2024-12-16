شكرا لقرائتكم خبر عن جاريل جيروم ضيف ثالث حلقات Hollywood With Ramy على الخليج 365 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق تليفزيون الخليج 365، انفرادا تليفزيونيا بأول حوار النجم العالمى "جاريل جيروم" Jharrel Jerome ، أصغر ممثل يفوز بجائزة Emmy، والفائز بـ27 جائزة عالمية وترشح لـ21 جائزة أخرى، وبطل فيلم "Unstoppable" مع النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وذلك فى أول حوار مع وسائل الإعلام العربية والمصرية، وينشر بعد قليل.

وكشف النجم العالمى "جاريل جيروم"، خلال حواره مع رامى نوار عضو لجنة تحكيم جولدن جلوب، ونائب رئيس قطاع تليفزيون الخليج 365، فى حلقة جديدة من حلقات برنامج لـ” Hollywood With Ramy “، تفاصيل نجاح فيلمه "Unstoppable" الذى بدأ عرضه فى السينمات فى مختلف دول العالم.

فيلم "Unstoppable" بطولة الممثلة العالمية جينيفر لوبيز وجاريل جيروم، ومن إخراج ويليام جولدنبرج، وهو فيلم سيرة ذاتية ملهمة يحكي قصة أنتوني روبلز، وهو شاب وُلد بساق يمنى مبتورة وأصبح بطلًا في المصارعة من القسم الأول في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات الأمريكية.

برنامج لـ“Hollywood With Ramy”، فكرة وتقديم الزميل رامى نوار، ونائب رئيس قطاع تليفزيون الخليج 365، وعضو لجنة تحكيم جولدن جلوب، وينفرد بحوارات ولقاءات حصرية من هوليوود مع صناع السينما العالمية، وتفاصيل صناعة السينما والترفيه.