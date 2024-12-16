شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وحورية فرغلى وناهد السباعى فى افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حضور النجمات بشرى وحورية فرغلي وناهد السباعي، فيما حصرت والإعلامية مها الصغير مقدمة الحفل وتامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن عروض الأفلام ستكون خلال أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها عن أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، اليوم خلال حفل الافتتاح، النجمة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومنحهما البرج الذهبي عن مشوارهم الفني، ويقدم الحفل الإعلامية مها الصغير.

ويقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، ندوة للنجم خالد النبوى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وندوة للسيناريست تامر حبيب يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل بمركز الإبداع الفني، والتي يديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.



ناهد السباعي من افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير



تامر بجاتو من افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير



بشرى من افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير

حورية فرغلي من افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير