شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعيش نشاطًا فنيًا وتستقبل عام 2025 بفيلم ومسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز، حالة من النشاط الفني على مستوى السينما والتليفزيون، خاصة بعد غيابها عن الدراما العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، كما يشهد عودتها للسينما بعد غياب 6 سنوات منذ بطولتها لفيلم "الأبلة طم طم" عام 2018.



ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز في مسلسل وتقابل حبيب

تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد وتقابل حبيب والمقرر عرضه في رمضان 2025، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة.



ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي وخالد سليم من كواليس مسلسل وتقابل حبيب

ياسمين عبد العزيز تعود للسينما بـ فيلم زوجة رجل مش مهم

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة لها من بدء تصوير فيلمها الكوميدى الجديد، والذى يأتى بعنوان "زوجة رجل مش مهم"، والتى ظهرت فيه مع النجم أكرم حسنى ومعتز التونى، والمنتج تامر مرسى، وسرعان ما استقبلت الصور تفاعل كبير من متابعيها وجمهورها.



النجمة ياسمين عبد العزيز تعود للسينما

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز في الدراما كان من خلال مسلسل ضرب نار التي قدمته عام 2023، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.