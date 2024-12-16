شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي وعمرو سليم ومحمد ثروت ومدحت صالح والعدل بعزاء زوج رئيسة دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم على تقديم العزاء لرئيسة دار الأوبرا المصرية د. لمياء زايد في وفاه زوجها د. هشام القطان بمسجد الحامدية الشاذلية، منهم النجم حسين فهمى والموسيقار عمرو سليم والفنان محمد ثروت والمهندس محمد عبد المنعم الصاوى وغادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومدحت العدل والفنان على الحجار والكاتب الصحفى فوزى إبراهيم والشاعر مصطفي مرسى.

كان من ضمن الحضور كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ودكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم العزاء فى الراحل د. هشام القطان زوج رئيسة دار الأوبرا المصرية، وكان قد بدأ منذ قليل مراسم عزاء الدكتور الراحل هشام القطان زوج رئيسة دار الأوبرا د. لمياء زايد الذى وافته المنية يوم السبت الماضى.



عزاء زوج رئيسة دار الأوبرا

هذا وكان بدأ منذ قليل مراسم عزاء الدكتور الراحل هشام القطان زوج رئيسة دار الأوبرا لمياء زايد، والذى وافته المنية يوم السبت الماضى، وكان أول الحاضرين مصمم الرقصات عاطف عوض والإعلامية جاسمين طه وعدد من قيادات دار الأوبرا المصرية.

يذكر أنه تم تشييع جنازة الدكتور هشام القطان زوج رئيسة دار الأوبرا د لمياء زايد بعد صلاة المغرب يوم السبت الماضى من مسجد الحصرى.

ونعى جميع العاملين بدار الأوبرا المصرية الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبر الذى وافته المنية أمس السبت، وشيعت جنازته عقب صلاة المغرب بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقدم الفنانون والعاملون بالأوبرا بخالص التعازي والمواساة للدكتورة لمياء زايد ولعائلتها وأسرة الراحل سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد قد أعلنت مؤخراً، عن تنظيم حفل للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر يخصص دخله لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا ويقام اليوم في الثامنة مساء.



الفنان حسين فهمى ومدحت صالح



محمد ثروت