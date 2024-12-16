شكرا لقرائتكم خبر عن كزبرة يعلن عن فيلم جديد من بطولته من إنتاج طارق الجناينى: أوفر سايز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كزبرة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن فيلم جديد من بطولته يتعاون فيه مع المنتج طارق الجنايني، بعدما شهدا معًا نجاحات كبيرة سواء في فيلم الحريفة الجزء الأول أو بالجزء الثاني الذى حمل اسم "الريمونتادا" وكتب: "توكلنا على الله، استنونا في الصيف الجاي فيلم "أوڤر سايز"، شخصية عماد البطيء".

وأضاف: "خطوة مهمة جدًا مكنتش هقدر أخدها من غير دعم أخواتي وإيمانكم بيا ويارب يعجبكم، إنتاج طارق الجنايني إخراج كريم سعد تاليف إياد صالح.



كزبرة على فيس بوك

هذا وحصد فيلم "الحريفة 2" أمس السبت، إيرادات بلغت 3 ملايين و774 ألفًا و868 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 11 يوم عرض إلى 63 مليونًا و410 آلاف و265 جنيهًا في السينمات المختلفة.

فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا تدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدي، وهو من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إما ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

وتم تقديم جزء ثانِ من فيلم "الحريفة" بعد أقل من عام من عرض الجزء الأول في يناير الماضي، وتحقيقه نجاحاً استثنائياً بوصوله إلى 76 مليون جنيه في شباك التذاكر، وتتمحور قصة الجزء الثانى حول الأبطال الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق.

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف إلى مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معاً بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.