شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوج رئيسة دار الأوبرا بالحامدية الشاذلية.. والإعلامية جاسمين طه أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل مراسم عزاء الدكتور الراحل هشام القطان زوج رئيسة دار الأوبرا لمياء زايد، والذى وافته المنية يوم السبت الماضى، وكان أول الحاضرين مصمم الرقصات عاطف عوض والإعلامية جاسمين طه وعدد من قيادات دار الأوبرا المصرية.

يذكر أنه تم تشييع جنازة الدكتور هشام القطان زوج رئيسة دار الأوبرا د لمياء زايد بعد صلاة المغرب يوم السبت الماضى من مسجد الحصرى.



بدء عزاء زوج رئيسة دار الأوبرا بمسجد الحامدية الشاذلية

ونعى جميع العاملين بدار الأوبرا المصرية الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبر الذى وافته المنية أمس السبت، وشيعت جنازته عقب صلاة المغرب بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقدم الفنانون والعاملون بالأوبرا بخالص التعازي والمواساة للدكتورة لمياء زايد ولعائلتها وأسرة الراحل سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد قد أعلنت مؤخراً، عن تنظيم حفل للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر يخصص دخله لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا ويقام اليوم في الثامنة مساء.

ويتضمن البرنامج نخبة من أعمال مدحت صالح الشهيرة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، منها: زي ما هي حبها، بحلم على قدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، وعدى، بالإضافة إلى عدد من أعمال الطرب التراثية التى اشتهر بأدائها.



عزاء زوج رئيسة دار الأوبرا بمسجد الحامدية الشاذلية



عزاء زوج رئيسة دار الأوبرا