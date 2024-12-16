شكرا لقرائتكم خبر عن لما يحين الأجل مش هنشوف والكل هيعرف إلا إحنا.. نبيل الحلفاوى عن الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان النجم الراحل نبيل الحلفاوى من أكثر النجوم تفاعلاً على حسابه على موقع X "تويتر سابقاً"، وانضم نبيل الحلفاوى، إلى عالم تويتر في أبريل 2011، ووثق حسابه ولديه 7 ملايين متابع، ويتابع 300 شخص فقط، وغرد 174 ألف تغريدة.

ومن تغريداته على حسابه، كان يتحدث عن الموت ولخصه فى كلام مؤثر، بعد بوست صديقه النجم صلاح عبد الله ووفاته في أكثر من عمل فنى، حيث كتب صلاح عبد الله وقتها: "كل ما بشوفنى وأنا ميت بعيط آه والله".

ليدخل النجم نبيل الحلفاوى يعيد نشر التغريده يوم 15 أكتوبر الماضى، ويكتب عليها، قائلا:" ربنا يديك الصحة يا حبيبى و الحمد الله إن لما يحين الأجل مش هنشوف، طب عشان ما تعيطش أقولك على حاجة ألطف مش بس مش هنشوف ده كل الناس هتعرف إلا احنا".



نبيل الحلفاوى

ورحل عن عالمنا، أمس الأحد، الفنان الكبير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وتم حجزه فى غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية فى الساعات الأخيرة حتى فارق الحياة.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.