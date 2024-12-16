شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة نبيل الحلفاوي تناشد المصورين مراعاة مشاعرهم أثناء عزاء الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت أسرة الراحل نبيل الحلفاوي، الزملاء الصحفيين والمصورين، بعدم التواجد داخل المسجد أثناء عزاء الراحل نبيل الحلفاوي، مراعاة لمشاعرهم ومشاعر المشيعين والتواجد فقط في الأماكن المحددة خلال العزاء غدًا بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وطالبت الأسرة بالالتزام بالأماكن المخصصة وعدم التواجد داخل المسجد نفسه وعدم التزاحم على النجوم المتواجدين لتقديم واجب العزاء للراحل على أن من يرغب منهم في الحديث سيتجه للمكان المخصص للإعلاميين من احترام رغبة من لا يريد الإدلاء بأي تصريحات.

ورحل الفنان القدير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وحجز في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى توفى.

وكان آخر ظهور الراحل نبيل الحلفاوى فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

ومنذ 2022 كان النجم الراحل نبيل الحلفاوى، يكتفى بالظهور فقط على حسابه على تويتر، وكتابه التغريدات وكان من أكبر مشجعي النادى الأهلى ويكتب يوميًا تغريدات عن النادى الأهلى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.