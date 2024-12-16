شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف سلسلة Ozark يتحدث عن رحلة الدراما الإجرامية Safe Harbor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن تفاصيل المسلسل الإجرامى الجديد Safe Harbor للمؤلف مارك ويليامز، صانع سلسلة Ozark الشهيرة التي عرضت عبر منصة HBO الأمريكية وحققت شعبية هائلة على مدار خمس سنوات.

وتزامنًا مع طرح الإعلان الرسمي الأول لمسلسل الجريمة Safe Harbor، تحدث ويليامز عن مسلسله الجديد قائلاً: "كان من المهم أن اصنع الأشياء المختلفة لأنني أحب القيام بذلك، وأيضًا التأكد من أن المخاطر عالية بما يكفي"، مضيفاً: "كانت فرصة لي لتجربة شيء مختلف قليلاً، لمحاولة نقل ما تعلمته من تجاربي السابقة إلى أوروبا والقيام بشيء أكثر عالمية".

تدور أحداث الدراما Safe Harbor حول روتردام، أكبر ميناء في أوروبا، حول الهاكر الموهوب توبياس، الذي يلعب دوره ألفي ألين، وصديقه الطموح ماركو، الذي يلعب دوره الممثل الهولندي مارتين لاكماير (ماري أنطوانيت)، ويعتزم الثنائي المنبوذ دخول نادي مليارديرات التكنولوجيا، وسرعان ما ينغمسان في فوضى الجريمة المنظمة عندما يلتقيان بالمافيا الأيرلندية.

مسلسل Ozrak من بطولة جيسون باتيمان، لورا ليني، جوليا جارنر، صوفيا هوبليتس، سكايلر جيرتنر، جيسون بتلر هارنر، بيتر مولان، ليزا إيمري، جوردانا سبيرو، كارسون هولمز، تشارلي طحان، كيفن جونسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".