شكرا لقرائتكم خبر عن هل قتل أحمد الرافعى نادين في مسلسل رقم سرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باقتراب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل رقم سرى، ويتساءل كل المشاهدين والجمهور من قتل ندى عشماوى "نادين" مديرة البنك، ومتحمسين أن الحلقة الأخيرة سوف تذاع يوم الأربعاء لمعرفه من القاتل.

وظل جمهور السوشيال ميديا يطلق أكثر من تخمين عن هوية القاتل ومنهم عمرو أنيس "أحمد الرافعى" طليق لقاء "ياسمين الرئيس" أنه الفاعل بسبب عدم صرف القرض الذى كان يطلبه وأنه دافعها من الشرفة وأن لون البدلة الذى كان يرتديها مثل مشاهد الفلاش باك خلال أحداث المسلسل.

مسلسل رقم سرى من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة Watch It الإلكترونية.

يُعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 8 مساء، ورقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.