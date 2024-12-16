شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سلسلة أم الدنيا على قناة CBC من السبت إلى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قناة سى بى سى لعرض سلسلة أم الدنيا الوثائقية، للفنانة سوسن بدر، على شاشة قناة cbc، وذلك من خلال نشر بوستر تشويقي للسلسلة عبر حسابها على "فيسبوك".

وعلقت أسرار التاريخ المصري وحضارتنا العظيمة اللي غيرت العالم في أم الدنيا من السبت إلى الأربعاء الساعة 7 مساءً على قناة CBC





سلسلة أم الدنيا بطولة سوسن بدر، وإخراج ورؤية محمود رشاد، مدير تصوير بسام إبراهيم، وعرض منها حتى الأن جزئين عبر منصة watch it الإلكترونية، حيث تسرد السلسلة بإطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وكان المخرج محمود رشاد مخرج سلسلة وثائقية "أم الدنيا"، أكد أن فكرة موضوع الهوية مهم للغاية لتوعية المواطنين واختيار النجمة سوسن بدر لأداء السلسلة وأنها كانت أول اختيار بالنسبة له لأنها مثقفة جدًا وتضيف للموضوع وهي قريبة من الناس بكل الطبقات.

وأضاف محمود رشاد، أن سوسن بدر تتميز بمصداقية مع الجمهور وعشرة مع الناس وتقدم معلومة علمية بحتة وممكن تكون المعلومة معقدة ولكن وجودها سهل توصيل المعلومة وهنا فكرة اختيار الفنان لتبسيط توصيل المعلومة والفكرة.