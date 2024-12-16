شكرا لقرائتكم خبر عن كورال سان جوزيف يُقيم حفل ترانيم عيد الميلاد بحضور هانى رمزي ونيللي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم فريق كورال سان ﭼوزيف حفله السنوي الذي يقيمه كل عام احتفالاً بميلاد السيد المسيح، حيث أهدى فريق الكورال والذي يضم 57 مرنمًا من الكبار إلى جانب 35 مرنمًا من الأطفال 24 ترنيمة وأنشودة للميلاد بعدّة لغات بقيادة الأب بطرس دانيال والمايسترو ماجدولين ميشيل، داعين الله أن يعمّ السلام والطمأنينة في جميع أنحاء العالم.



احتفالية العام الجديد



احتفالية ترانيم عيد الميلاد



وكما هو مُعتاد في هذه الاحتفالية شارك بالحضور ما يزيد عن 2000 مصري من المسلمين والمسيحيين انصهروا جميعاً في روح واحدة وتناغم غير مسبوق داخل جدران كنيسة سان ﭼوزيف للاتين الكاثوليك بوسط البلد، وبمشاركة وحضور العديد من رؤساء الطوائف الدينية والسفراء والفنانين والسياسيين والإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة، حيث بدأت الاحتفالية التي قام بتقديمها الأب ممدوح شهاب راعي الكنيسة بالوقوف دقيقة للصلاة، تلى خلالها المسلمون الفاتحة والمسيحيين الصلاة الربانية في مزيج وتناغم رائع للنسيج الوطني جميعاً في جميع الأحوال، كما تم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية.

وكان من أبرز الحضور: المستشار محمد شيرين فهمي الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، اللواء صبري يوسف كبير الياوران السابق برئاسة الجمهورية ، والعقيد أحمد فتحي برئاسة الجمهورية، وسفراء عدّة دول بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من السفارة الإيطالية بالقاهرة، سيادة المطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين بمصر، والعديد من المطارنة رؤساء الطوائف بمصر، إلى جانب عدد كبير من الرهبانيات المختلفة.

كما حضر من الفنانين كلاً من: الفنانة القديرة نيللي، هاني رمزي، رانيا فريد شوقي، محمود فارس، نرمين الفقي، لقاء الخميسي، ميرنا وليد، ميدو عادل، ضياء عبد الخالق.

ومن الإعلاميين والشخصيات العامة كلاً من : المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للمتحدة للخدمات الإعلامية، عازفة البيانو العالمية د. مارسيل متى، السوبرانو أميرة سليم، رئيس أكاديمية الفنون د. غادة جُبّارة، المستشار أمير رمزي، المخرج مجدي أبو عميرة، مدير التصوير كمال عبد العزيز، الأديبة فاطمة ناعوت، النائبة ماريان عازر، سهير عبد القادر رئيسة مبادرة "أولادنا"، رئيس المجلس القومي لذوي الهمم أمل مُبدّى، كابتن شوقي غريب، ، الموسيقار د. ماجد سرور، والإعلاميات أسماء قنديل، دينا مراد، والفنان التشكيلي فريد فاضل.

وفي ختام الاحتفالية ونيابة عن الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر لسفره وجه الأب ممدوح شهاب الشكر للأب بطرس دانيال والمايسترو ماجدولين ميشيل ولكل أعضاء الكورال على المجهود الكبير الذين بذلوه لكي يخرج هذا الحفل بهذه الصورة المشرّفة، كما وجه الشكر لرجال الشرطة وقناتي النيل الثقافية وسات 7، ولجميع الرهبان والراهبات الذين حضروا ولكل المصريين مسلمين ومسيحيين لمشاركتهم معاً كنسيج واحد احتفالات ميلاد السيد المسيح.

جدير بالذكر أن الكورال نفسه قام مساء الأحد الموافق 15 ديسمبر ولأول مرة في تاريخ قصر عابدين بالقاهرة بتقديم مجموعة مختارة من ترانيم الميلاد خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر، كما سيقوم بتقديم احتفالية آخرى بكاتدرئية سانت كاترين بالمنشية بمحافظة الإسكندرية يوم الخميس 19 ديسمبر 2024.