شكرا لقرائتكم خبر عن المهم يموت مبسوط.. مشهد للراحل نبيل الحلفاوي عن الموت فى "القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا، مشهد للنجم الراحل نبيل الحلفاوى في مسلسل القاهرة كابول والذى عرض عام 2021 وهو يتحدث عن الموت.

وتحدث نبيل الحلفاوى في المشهد، قائلاً: "المهم الواحد يموت مبسوط .. ميبقاش ماسك في حاجة ولا حزين على حاجة ولا مستني حاجة كده يموت مبسوط ويسلم نفسه وهو فرحان ومستعد لحياة أفضل".

ورحل عن عالمنا، أمس الأحد، الفنان الكبير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وتم حجزه فى غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية فى الساعات الأخيرة حتى فارق الحياة.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.