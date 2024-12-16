شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تهدى تكريمها من أيام قرطاج لروح الفنان فتحي الهداوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها الكبيرة بعد تكريمها بمهرجان أيام قرطاج السينمائي مؤكدة أن ذلك يعني لها الكثير وأضافت من خلال حسابها على إنستجرام أن هذا يأتي فى توقيت تشعر فيه بحزن بالغ تجاه رحيل الفنان فتحي الهداوي وأهدت التكريم لروحه.

وشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائى تكريم الفنانة عائشة بن أحمد خلال الدورة الحالية، بعد تألقها وتمثيلها تونس في أعمال مميزة على مدار مشوارها ومسيرتها المميزة، التي شهدت تألقا سواء على صعيد الدراما أو السينما.

وكرمت عائشة بجائزة الإشعاع التي يتم منحها إلى الفنانين التوانسة الذين دوماً ما يمثلون بلدهم بمسيرة مميزة خارج تونس بأعمال ذات قيمة.

من ناحية أخرى سبق أن أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بعد اختيارها للمشاركة فى لجنة تحكيم الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائى، وذلك خلال الدورة الـ45 من المهرجان، إذ كتبت آنذاك عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك: "سعيدة باختياري وللمرة الثانية كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى في دورته 45".

كما سبق أن تألقت عائشة بن أحمد خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار، الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه ونال إشادات واسعة.



بوست عائشة بن أحمد بوست عائشة بن أحمد