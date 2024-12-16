شكرا لقرائتكم خبر عن روبى ترد بتعليق ساخر على متابع انتقد إطلالتها في حفلها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت النجمة روبى، على إحدى المتابعين انتقد إطلالتها في حفلها الأخير، حيث كتب حساب باسم أم كلثوم: "اللون وحش أوى يا روبى"، لترد روبى عليه قائلة: "حقك عليا يا سوما يا أختى"، ليدخل جميع متابعيها يتفاعلون مع تعليقها ويمازحونها.

شاركت النجمة روبي متابعيها وجمهورها بصور من آخر حفل لها وهي تتألق بفستان قصير باللون البرتقالى، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام ليتفاعل معها متابعوها بشكل كبير، وحرص الكثيرون على إضافة تعليقات خاصة باللوك المختلف.



حساب يرسل للفنانة روبى



رد روبى



روبى

وعلى سياق آخر، سبق وشاركت النجمة نيللي كريم جمهورها بصور من كواليس أول يوم تصوير مسلسل " جانى في المنام"، المقرر المنافسة به ضمن سباق رمضان المقبل 2025، ومن إنتاج شركة ميديا هب ( سعدي- جوهر )، حيث ظهرت خلال الكواليس برفقة المخرج محمد شاكر خضير، والنجمات كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، وهن يرتدين ملابس سوداء مختلفة.

وكانت آخر أعمال النجمة روبي كان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، أخر أعمالها الدرامية، وشاركها بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.