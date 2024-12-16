كارول سماحة في “نفس”.. نجاح كبير في أيام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت النجمة اللبنانية كارول سماحة نجاحاً جديداً بأغنيتها “نفس”، حيث تجاوز الفيديو كليب الخاص بالأغنية حاجز المليون مشاهدة على قناتها الرسمية على يوتيوب بعد أربعة أيام فقط من إطلاقه.

الأغنية التي أصدرتها كارول ضمن ألبومها الأخير قبل شهرين هي من كلماتها وألحانها، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتُعدّ أول تجربة رومانسية لها في مجال التلحين. الكليب الذي انتظره الجمهور بشغف حمل توقيع المخرج الفرنسي Thierry Vergnes، في تعاون جديد يجمعهما بعد سلسلة من النجاحات السابقة، وتم تصويره بالكامل في فرنسا، حيث يعكس رؤية درامية عميقة تناسب رسالة الأغنية وإحساسها.

الفيديو كليب، الذي يتميز بجانب بصري فريد وإبداعي، يُعدّ امتداداً لنجاح الأغنية على منصات البث الموسيقي، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين مشاهدة لفيديو الكلمات على يوتيوب، ليؤكد استمرار تألق كارول سماحة وحضورها القوي على الساحة الفنية.

هذا النجاح السريع يعكس التفاعل الكبير من الجمهور والإقبال الواسع على أعمال كارول، ليكون كليب “نفس” علامة فارقة جديدة في مشوارها الإبداعي.