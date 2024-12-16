شكرا لقرائتكم خبر عن ذكى مكاوى يكتب: حينما تسبب عبد العزيز عبد الشافى فى ظهور نبيل الحلفاوى الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما فضّل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عدم الظهور كثيراً تليفزيونياً مُفضلاً أن يقتصر ارتباطه بجمهوره على أعماله أو تغريداته على السوشيال ميديا، مما جعل البرامج الذى يظهر فيها تُعد على الأصابع، آخرها ظهوره ببرنامج "هنا العاصمة" في حلقة بعيدة عن الفن، ظهر فيها مع رانيا علواني وعبد العزيز عبد الشافى نجم الأهلى، للحديث عقب مباراة مصر والكاميرون في نهائي بطولة أفريقيا عام 2017، والذى خسرها منتخب مصر بهدفين لهدف.

وقتها لم يكن في مخيلتي أن يوافق الفنان الكبير على الظهور ولم يكن ضمن قائمة المرشحين من الأساس لاستحالة رده وموافقته على الظهور بالبرامج عموماً، إلا أننى فضلت المحاولة واكتفيت بإرسالة رسالة له حول فكرة الحلقة، ليهاتفني ويسألني عن موعد الحلقة مُعلناً عن موافقته في مفاجأة كبري، كان السبب فيه هو علمه بوجود عبد العزيز عبد الشافى قائلاً بالنص وقتها: "زيزو جي أكيد"، وهو ما كرره أكثر من مرة، موضحاً فيما بعد أنه صديق قديم ولاعب كان دوماً ما يحظى بإعجابه الشديد في الملعب وبالتالي سيسعد حينما يكون معه.

وهو ما حصل في مناسبة أظهرت مدى محبتهما الكبيرة لبعضهما ليشاهدا المباراة سوياً، وتظهر شخصيته التي تعكس عشق النادي الأهلي وتقديره لنجومه السابقين في كل مناسبة.