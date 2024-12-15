شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الشيخ ياسين التهامى فى حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة المنشد والشيخ ياسين التهامي الذى حرص على الحضور، وتسلم جائزة التكريم من د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمخرج أحمد اليوهي الرئىيس الشرفي للمهرجان، وبعد التكريم قام الشيخ ياسين برفع يده تضرعا وشكرا لله لهذا التكريم، ورحب به الجمهور الكبير الذى شارك بالحضور في حفل الافتتاح.



تكريم الشيخ ياسين التهامى



تكريم ياسين التهامى

وقد أعربت د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون أثناء إلقاء كلمتها في حفل الافتتاح، عن سعادتها بافتتاح الدورة الرابعة لمهرجان فنون الأداء.

وأضافت أن هذا المهرجان من أقرب المهرجانات إلى قلبها، حيث إنه ولد علي يديها في بداية عملها بأكاديمية الفنون كنائب لرئيس الأكاديمية، ثم رئيسا للأكاديمية.

ووجهت د. غادة جبارة الشكر لكل من ساهم في استمرار هذا المهرجان وجعله يصل إلى الدورة الرابعة، لافتة إلى أن الاستمرار يعني نجاحا، كما أشادت بدور المخرج الراحل صلاح السقا الذى أُطلق اسمه على هذه الدورة تكريما لفنه الذى شكّل في وجدان الشعب المصرى.

وكان قد بدأ بمسرح السامر بالعجوزة حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان فنون الأداء بحضور رئيس المهرجان الشرفي المخرج أحمد البوهى وغادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والفنان أيمن الشيوى والفنانة سميرة عبد العزيز والشيخ ياسين التهامي والمخرج أحمد حسن، وبدأ الحفل بفقرة غنائية لعدد من أغاني التراث وفقرة من فن التنورة وفقرة لفن العرائس لأوبريت الليلة الكبيرة.

ومن المكرمين فى حفل الافتتاح كل من المنشد ياسين التهامي و​الفنان الدكتور سامي عبد الحليم و​المخرج الراحل صلاح السقا و​الفنان محمود رضا و​المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي و​أستاذ الأدب الشعبي د. سميح شعلان.

وقد تم الإعلان عن لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية في بيان سابق للمهرجان، وتضم اللجنة كلاً من الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والدكتور محمود صبري، ومصمم الديكور المسرحي حازم شبل، والمخرج محمد الصغير، والمخرج أحمد حسن.

يتولى الكاتب والمخرج أحمد البوهي رئاسة المهرجان الشرفية، الذي يقام برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، بينما يدير المهرجان حسن علي، ويتولى عمرو محروس تنسيق فعالياته كمنسق عام، ويرأس الاتحاد أحمد علي.

يدعو المهرجان جميع المهتمين بالفن والثقافة لحضور هذا الحدث البارز الذي يجسد تقدير الفنون الأدائية في مصر ويؤكد على التراث الثقافي الغني الذي تمتلكه البلاد.